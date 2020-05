Ligue des Champions (H) : La candidature de Nantes officialisée

La @LNH propose le @HBCNantes pour l’obtention d’une wildcard en @EHFCL. Reste à la @FFH à relayer la proposition auprès de l’ @EHF qui valide les wildcards. Voilà qui récompense une belle deuxième place 👏👏👏

— Gaël PELLETIER (@pelletier_gael) May 22, 2020

Nantes veut une place dans le Top 16 européen

Il y aura sans doute deux clubs français en Ligue des Champions masculine de handball la saison prochaine. Alors que, grâce au titre de champion de France attribué par la Ligue Nationale de handball (LNH) malgré l’interruption de la saison de Lidl Starligue à l’issue de la 18eme des 26 journées initialement prévues, le PSG Handball est déjà assuré d’être dans le gotha européen pour la huitième saison consécutive, le HBC Nantes sera bien le candidat de la LNH et de la Fédération Française de handball à un deuxième ticket hexagonal pour la plus prestigieuse des compétitions continentales. Le président du « H » Gaël Pelletier a officialisé l’information via son compte Twitter ce vendredi.Une candidature du vice-champion de France qui sera épluchée par les responsables de la Fédération Européenne de handball, dont l’étude sera autant sportive que financière et organisationnelle. Finaliste de la Ligue des Champions en 2018 face à Montpellier mais absent cette saison, le club nantais entend faire partie des seize meilleures équipes d’Europe dans une Ligue des Champions remodelée et, surtout resserrée. En effet, l’EHF va mettre en place un nouveau format de compétition avec deux groupes de huit équipes dont les deux premiers accèderont aux quarts de finale alors que les équipes classées de la troisième à la sixième place joueront les huitièmes de finale. Une édition 2020-2021 qui, surtout, sera disputée en parallèle de la fin de l’édition 2019-2020, dont le Final Four à Cologne devrait avoir lieu à la fin du mois de décembre, venant surcharger un peu plus le calendrier des principaux clubs européens.