Ligue des Champions (H) : Au pire, Montpellier verra les huitièmes

Montpellier tremble un peu sur la fin

Les marqueurs montpelliérains :

L'Europe continue de sourire à Montpellier ! Seulement huitième de Liqui Moly Starligue, le MHB continue de briller en Ligue des Champions, avec une septième victoire en neuf matchs, décrochée ce mercredi contre le PPD Zagreb. Les Héraultais l'ont emporté 24-23 et conservent donc la tête du groupe A. Les Croates ont globalement dominé le début de match et ont mené jusqu’à 6-5 à la 12eme minute. Mais Montpellier n’a jamais été décroché, et grâce à un 4-0, il est parvenu à creuser l’écart pour mener 11-7.A la reprise, les hommes de Patrice Canayer ont accentué leur emprise sur le jeu et ont compté jusqu’à cinq buts d’avance (20-15, 42eme). Grâce à un 3-0, Zagreb a un peu recollé (20-18, 46eme) et est ensuite resté pendant dix minutes avec un ou deux buts de retard.Mais à quatre minutes de la fin, Cupic a marqué pour les Croates, qui se sont retrouvés à -1 (22-21), et les supporters montpelliérains ont commencé à trembler. Heureusement, Karl Wallinius a inscrit deux buts pour porter le score à 24-22, et le dernier but de Cupic à douze secondes de la fin restera anecdotique. Montpellier s’impose donc dans la douleur mais assure l’essentiel et pourra remercier Wallinius, qui termine avec 5 buts, et Marin Sego, avec 12 arrêts.Mais le MHB compte aussi deux victoires d'avance sur le troisième du groupe, Szeged, alors qu'il reste cinq matchs à jouer, et peut donc également rêver d'une qualification directe pour les quarts. Prochain rendez-vous : chez la lanterne rouge Brest la semaine prochaine.Sego (2), Villeminot (2), Gudmundsson (2), Descat (2), Pellas (3), Bos (2), Panic (2), Porte (2), Lenne (1), Wallinius (5), Nacinovic (1)