Ligue des Champions (F/J3) : Nette victoire pour le PSG à Magdebourg

Le PSG a étouffé Magdebourg

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

3eme journée

Classement du Groupe A

La défaite à Toulouse restera un accident. Trois jours après avoir vu près d’un an et demi d’invincibilité en Liqui Moly StarLigue prendre fin, le PSG Handball se savait attendu sur le parquet du champion d’Allemagne Magdebourg, auteur d’un début de saison parfait tant en Bundesliga qu’en Ligue des Champions. Malgré l’absence de dernière minute de Nikola Karabatic, testé positif au coronavirus, le club de la Capitale a rendu une copie quasiment parfaite pour signer un deuxième succès de suite sur la scène européenne après celui acquis face au Wisla Plock. Pour cela, Raul Gonzalez Gutierrez a su tirer parti des forces de son effectif. Gardien de Magdebourg lors des huit dernières saisons, Jannik Green (11 arrêts à 34% d’efficacité) a fait très mal à ses anciens coéquipiers. Devant son public, le club allemand n’a mené au score que durant 30 secondes en tout début de match après l’ouverture du score de Christian O’Sullivan (1 but sur 1 tir). En échec face au gardien danois, les attaquants allemands ont offert des ballons aux Parisiens avec Ferran Solé Sala (5 buts sur 7 tirs) et Dainis Kristopans (5 buts sur 6 tirs) qui s’en sont donné à cœur joie pour donner très vite deux buts d’avance au club de la Capitale. Toutefois, les Parisiens ont ensuite connu un de leurs rares trous d’air dans ce match, Philipp Weber (7 buts sur 9 tirs) et Gisli Thorgeir Kristjansson (1 but sur 2 tirs) qui en ont profité pour ramener Magdebourg à hauteur. Le show Jannik Green a repris de plus belle, permettant à Elohim Prandi (5 buts sur 9 tirs) de mener un 4-0 et au PSG de s’envoler au tableau d’affichage.Ancien gardien de Chambéry, Nikola Portner (6 arrêts à 26% d’efficacité) a très vite cédé sa place à Mike Jensen, qui n’a pas été plus en réussite face aux attaquants parisiens (2 arrêts à 16% d’efficacité) et a vite retrouvé le banc de touche. Ouvrant peu de brèches en défense et parvenant à mener leurs attaques au bout, les joueurs de la Capitale ont vu leur matelas enfler progressivement pour atteindre huit longueurs à la mi-temps grâce à une dernière réalisation de Kamil Syprzak (5 buts sur 7 tirs) puis un ultime arrêt de Jannik Green sur un tir lointain. Dans une Getec Arena médusée, les supporters de Magdebourg pensaient leur équipe capable de répondre dans le deuxième acte mais la maladresse vue depuis le début de la rencontre a permis au PSG et David Balaguer (2 buts sur 2 tirs) d’atteindre les dix buts d’avance un peu moins de huit minutes après la reprise. Piqués au vif, les coéquipiers d’Omar Ingi Magnusson (5 buts sur 9 tirs) ont tenté de changer de tempo mais la défense parisienne s’est bien adaptée. Les deux équipes se sont très longtemps répondu avec l’écart qui a alors oscillé entre huit et neuf buts. Kay Smits (3 buts sur 4 tirs) a ramené le champion d’Allemagne à sept longueurs avec quatre minutes face à un Jannick Green moins frais et donc moins explosif qu’en début de match. Les joueurs de Bennet Wiegert n’ont pas pu faire mieux. En effet, c’est sur cet écart que le PSG inflige à Magdebourg sa première défaite de la saison (22-29) et se replace à la deuxième place du Groupe A à deux points de Veszprém, dernière équipe invaincue, et à égalité de points avec sa victime du soir. La réception de Zagreb dès la semaine prochaine sera l’occasion de confirmer cette prestation de tout premier ordre.- Dinamo Bucarest : 33-30- FC Porto : 29-23Magdebourg -: 22-29Wisla Plock - GOGMagdebourg 4GOG 3Wisla Plock 2Zagreb 2Dinamo Bucarest 1FC Porto 0Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.