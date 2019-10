Lundi soir, en match de clôture de la 10e journée de Ligue 2, le Racing Club de Lens est allé l'emporter largement (1-4) sur la pelouse d'Orléans, exploitant ainsi idéalement les résultats préalables des concurrents lorientais, ajacciens, havrais ou troyens qui leur étaient favorables. Les Sang et Or signent ainsi un quatrième succès de rang en championnat, et ce alors qu'ils étaient menés au score au repos.

Mais Sotoca, Radovanovic, Robail, et Banza sur penalty, ont fait trembler les filets adverses et propulsent les Artésiens sur la deuxième marche du podium, à seulement trois longueurs des leaders morbihanais. Pour Orléans en revanche, la situation reste inquiétante, puisque les hommes de Didier Ollé-Nicolle mettent fin à une série de trois rencontres sans défaite, et restent englués dans la zone rouge.