Loin d'être à la fête depuis leur retour dans l'antichambre de l'élite, Guingampais et Caennais trouvent enfin le rythme d'un championnat de Ligue 2, dont la 13e journée a permis aux Bretons comme aux Normands de confirmer ce nouvel élan.

Les 5 matchs sont terminés !



Une belle soirée avec 12 buts marqués

Une réaction à chaud ?



Les buteurs des 5 rencontres ➡ https://t.co/WNQNfJav4s pic.twitter.com/M2X5OlOM1T — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) November 1, 2019

Et de quelle manière pour l'En Avant qui s'en va faire exploser la défense de Chambly (1-5) grâce notamment à un doublé de Bryan Pelé pour propulser Guingamp dans le premier tiers du championnat. Malherbe n'en est pas là, mais l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc finit par porter ses fruits avec un deuxième succès de rang face à Orléans (2-1) et un but du break, signé Jessy Pi sur un corner direct que ne renierait peut-être pas un Angel Di Maria. Caen d'en profiter pour prendre quelque peu ses distances avec la zone rouge.

⚽️ #MultiLigue2

️ Sylvain Didot : "On a montré du caractère dans notre réaction" pic.twitter.com/Gr72j0NBMY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2019

Dans les autres matches du soir, l'AC Ajaccio, grâce à un but au retour des vestiaires signé Qazim Laçi, domine (1-0) Rodez, qui manque un penalty avant le repos, et les Corses de s'emparer provisoirement des commandes du championnat en compagnie de l'Estac, victorieuse là aussi sur la plus petite marge de Valenciennes (1-0) sur une réalisation de Boubakar Kouyaté ; les Troyens finiront le match à 10 suite à l'exclusion en fin de rencontre de Pape Souaré. Carton rouge aussi à Châteauroux, où la Berrichonne profite de sa supériorité numérique pour l'emporter face à Auxerre (1-0) grâce à Yannick M'Bone.

Samedi, dès 15 heures, Lens accueille Lorient et Sochaux se déplace à Niort. Lundi, Le Havre accueillera Nancy (20h45).