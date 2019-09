Le RC Lens n'a pas tremblé dans sa mission podium ce samedi, lors de la 9e journée de Ligue 2, en s'imposant (2-1) contre le Paris FC.

En recevant le Paris FC, bon dernier du championnat et qui n'a toujours pas gagné cette saison, les joueurs de Philippe Montanier n'avaient pas le droit à l'erreur. Grâce à des buts de Aleksander Radovanovic (8e) et Clément Michelin (28e), les Lensois se sont rapidement mis à l'abri. Au retour des vestiaires, Paris est revenu dans la partie avec un but de Romain Armand (68e).

Grâce à ce succès, Lens remonte à la 3e place du classement à égalité avec Ajaccio, deuxième. De son côté le PFC reste dernier avec seulement 2 points en 9 journées.