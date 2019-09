Lens, qui restait sur quatre matches consécutifs sans victoire, a profité de la réception de Châteauroux pour relever la tête (1-0), lundi soir en clôture de la 7e journée de Ligue 2. Un but de Mauricio, sur penalty (55e), a permis aux Sang et Or de faire la différence contre une équipe réduite à dix à l’heure de jeu, suite au deuxième avertissement reçu par Gonçalves (63e). Au classement, les joueurs de Philippe Montanier remontent à la dixième place, avec 11 points. Les Castelroussins, qui n’ont toujours pas marqué cette saison, chutent eux au dernier rang.