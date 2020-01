Ce n'est pas encore le sprint final vers la Ligue 1 mais la course est déjà bien lancée entre les prétendants à la montée. Lens recevait Clermont ce samedi dans le choc de la 21eme journée (1-1). Invaincus depuis le mois d'août à domicile, les Nordistes ont failli tomber. Mais grâce à l'incroyable public sang et or et à la recrue Corentin Jean, les hommes de Philippe Montanier ont arraché le point du match nul. Un score frustrant pour les Lensois qui ont poussé en fin de match, mais une issue logique tant les Clermontois auraient aussi pu l'emporter. Dans un match de haut-niveau entre deux formations qui regardent vers les sommets, la différence a été faîte sur deux erreurs. Peu avant l'heure de jeu, Zakaria Diallo s'est troué devant David Gomis. Ce dernier en a profité pour fixer Jean-Louis Leca avant d'offrir un but tout fait à Adrian Grbic. L'Autrichien a marqué là son 15eme but de la saison. Le premier pour une équipe adverse sur la pelouse de Bolaert-Delelis depuis 527 minutes. Une statistique qui en dit long sur la solidité lensoise à domicile. Et sur les qualités du joueur arrivé en Auvergne l'été dernier.

Corentin Jean ne passe pas loin du doublé



Lens aurait alors pu perdre pied. Mais transcendé par la rentrée de Corentin Jean, le Racing a poussé. Le joueur prêté par Toulouse a égalisé à l'entame du dernier quart d'heure. Parti dans le dos de la défense, l'attaquant a profité d'une mauvaise appréciation de Josue Albert pour ajuster Maxime Dupé. En fin de rencontre, Jean aurait même pu s'offrir un doublé mais sa déviation de la tête sur un centre de Clément Michelin a terminé sur la barre transversale. Une maladresse qui offre un statut-quo dans le haut du classement. Lens est toujours deuxième alors que Clermont s'accroche à sa place dans le top 5.