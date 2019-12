Depuis que Pascal Dupraz est là, tout va bien pour Caen. Au plus mal au moment de la nomination du technicien savoyard il y a deux mois, les Malherbistes n'ont, depuis, pas perdu le moindre match. Leur belle série d'invincibilité s'est d'ailleurs prolongée ce lundi, puisque les Normands ont battu Nancy grâce à un but de Nicholas Gioacchini (60eme). Si les Nancéiens ont ensuite tenté d'égaliser, les Caennais ont su tenir le score jusqu'au bout et se sont donc imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un succès qui permet au SMC de se replacer provisoirement à hauteur de la douzième place. L'ASNL, pour sa part, reste huitième.