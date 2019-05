Les Lensois, pourtant réduits à 10 dès la 23e minute de jeu après l'expulsion de Duverne, ont réussi à créer la surprise grâce à un but signé Simon Banza, dans les 10 dernières minutes du match (80e). Clermont, qui a dominé toute la partie, n'a jamais su trouver la faille (3 tirs cadrés sur 17), butant notamment sur un Jérémy Vachoux des grands jours.

Grâce à cette victoire, les hommes de Philippe Montanier reviennent provisoirement à 1 point de Lorient (5e), qui jouera lundi à Niort (20h45) et à 2 points du Paris FC (4e). Les Lensois restent donc dans la course à la montée, à 2 journées de la fin, et peuvent encore espérer disputer les play-offs. Les Clermontois, quant à eux, qui n'avaient déjà plus rien à jouer, restent à la 10e place.