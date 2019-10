Tombeur de Niort ce vendredi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2 (1-0), Le Mans a abandonné sa lanterne rouge au Paris FC, battu dans le même temps par Caen (2-4).

Les Sarthois s’établissent même au 18e rang, calé entre Orléans et Châteauroux, qui ont partagé les points (1-1). Un peu plus haut, Guingamp, 12e, ne décolle pas, lesté à domicile par Clermont (1-2) malgré un but de Nolan Roux en fin de rencontre.

Dans le haut de tableau, la bonne opération est à mettre au crédit de l’AC Ajaccio, vainqueur de Sochaux dans le Doubs (0-2) et désormais troisième du championnat, à deux points du leader lorientais et à hauteur de Lens, qui a partagé les points avec Nancy en Lorraine (0-0). Les Lionceaux, eux, se retrouvent quatrièmes, avec un point de plus au compteur que des Grenoblois victorieux à Auxerre (0-1).