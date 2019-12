Lourdement battu à Valenciennes vendredi soir (3-0), Lorient restait à la merci de Lens. Et les Sang et Or n'ont pas laissé passer une telle occasion. Ce samedi après-midi, les hommes de Philippe Montanier ont pris le meilleur sur Niort (1-0) grâce à un but de Gaëtan Robail, servi sur un plateau par Florian Sotoca au retour des vestiaires (52eme). Malgré l'expulsion de Simon Banza (72eme), les Artésiens ont conservé ce précieux avantage jusqu'au bout. Ces trois nouveaux points permettent au Racing de passer devant les Merlus et de décrocher le titre honorifique de champion d'automne de Ligue 2.

Le Mans sort de la zone rouge, le Paris FC y reste

Dominés pendant la majeure partie de la rencontre, les Chamois se retrouvent quant à eux dans une position bien moins enviable puisqu'ils sont désormais barragistes.Les Sarthois ont grimpé de deux rangs au classement suite à la victoire acquise sur la pelouse du Paris FC, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien (0-3). Youssef Maziz (57eme), Stéphane Diarra (87eme) et Harisson Manzala (89eme) ont fait trembler les filets des Parisiens, réduits à dix après l'expulsion de Samuel Yohou (72eme). Plombé par un début de saison très compliqué (aucun succès lors des neuf premières journées), le PFC passera les fêtes à la 19eme place.