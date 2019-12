Vainqueur d'une courte tête d'Auxerre vendredi soir (1-0), le FC Lorient a pris ses aises en tête de la Ligue 2, avec cinq points d'avance sur son dauphin, Lens. Une avance provisoire qui n'a déjà plus lieu d'être, puisque les Artésiens l'ont également emporté ce samedi après-midi. En déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio (3eme), les joueurs de Philippe Montanier ont d'abord dû courir après le score, Qazim Laci ayant mis les locaux sur orbite (12eme).Le héros lensois du jour se nomme Florian Sotoca, auteur d'un doublé (57eme, 71eme) qui permet aux Sang et Or de décrocher un succès loin d'être anodin dans la course à la montée. Car en plus de revenir à deux petites longueurs des Merlus, le RCL prend ses distances vis-à-vis de l'ACA. Les Corses comptent en effet désormais quatre points de moins que les coéquipiers de Yannick Cahuzac.