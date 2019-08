Les Sang et Or ont été piégés juste avant la pause sur un but de Kouyaté (45e+2) et ont été mis KO en fin de rencontre par Pintor (83e), entré en jeu quelques minutes plus tôt.

Au classement, ce résultat permet à l’Estac de remonter à la neuvième place du championnat et de revenir ainsi à hauteur des Lensois, avec 7 points au compteur.