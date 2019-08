Dernier de Ligue 1 au mois de mai, l’En Avant Guingamp a très mal démarré sa saison en Ligue 2. Le match nul de la semaine dernière, à Auxerre (2-2), après avoir mené 2-0, avait déjà fait mal. Les hommes de Patrice Lair sont tombés encore plus bas devant leur public du Roudourou, lundi soir, en s’inclinant contre Valenciennes (0-1). Au terme de cette 5e journée, les Costarmoricains occupent une inquiétante 15e place...

Si le club de Bertrand Desplat possède l’un des meilleurs effectifs du championnat, la mayonnaise n’a pas pris sur le terrain. Ronny Rodelin, replacé en pointe aux dépens de Nolan Roux, a rarement été trouvé dans la surface et seul Ludovic Blas a apporté du danger avec des initiatives individuelles. "Ils jouent à 5 derrière, c’est difficile de se créer des occasions dans leur dos. On a besoin de plus de mouvements, de combiner dans les 30 derniers mètres ou d’être dangereux sur coup de pied arrêté", analysait ainsi Bryan Pelé à la pause, sur Canal+.

Inoffensifs, les Guingampais se sont même tirés une balle dans le pied en "offrant" un penalty aux Nordistes. Après une faute de Lloyd Palun sur Laurent Dos Santos, Malek Chergui a en effet ouvert le score pour les visiteurs (37e). Au retour des vestiaires, l’EAG a poussé et aurait pu égaliser sur un corner, mais la tête de Ronny Rodelin s’écrasait sur la barre transversale de Jérôme Prior (75e). En pleine réussite, VA enchaîne une 3e victoire de rang qui lui permet de se hisser en 5e position au classement.