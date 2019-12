Un Tramoni peut en cacher un autre

"Je peux l’aider parce que j’ai vécu ce qu’il est en train de vivre"

L’un des feuilletons de l’été ajaccien a pris fin à l’automne, le 23 octobre dernier, avec l’annonce de la prolongation de contrat de Matteo Tramoni, jusqu’en 2021. Un été agité pour le club corse, qui risquait une rétrogradation administrative en National, et son joueur, dans le viseur de plusieurs formations de l’élite, et particulièrement de Bordeaux. Mais il est finalement resté. Même si cela ne pourrait être que pour quelques mois. "J’étais un peu déçu, forcément ! J'avais très envie de découvrir la Ligue 1", avouait-il à Corse Matin.Un épisode pas forcément facile à appréhender pour le milieu de terrain de 19 ans. "Ce n'était pas très clair dans ma tête. Je pensais partir. J'ai eu une discussion avec le coach qui m'a conseillé de me concentrer sur ma saison en priorité et de voir venir. C'est ce que j'ai fait". Ce que confirme sa participation active, avec deux buts et une passe décisive, à l’excellente première partie de saison de l’ACA, bien installé sur le podium de Ligue 2. Et il compte désormais comme coéquipier en équipe première un joueur dont il porte la date de naissance tatouée sur le bras : son jeune frère, qui évolue lui au poste d’attaquant.Car Lisandru Tramoni (16 ans) a été convoqué pour la première fois dans le groupe acéiste par Olivier Pantaloni pour la réception de Clermont, le 22 novembre. Un prodige encore plus convoité, pisté par certains des plus grands clubs français et notamment annoncé tout proche du PSG en mai. Et qui a dû s’entraîner à part jusqu’à la fin du mercato. S’il est resté sur le banc contre les Auvergnats, comme lors des deux matches suivants, à Chambly et Niort, il pourrait, avant d’aller voir plus haut, découvrir la Ligue 2 samedi (16h) lors du choc contre Lens. Et évoluer ainsi aux côtés de son aîné, qu’il considère comme un "exemple", avec de précieux conseils à transmettre."Je peux l’aider parce que j’ai vécu ce qu’il est en train de vivre. Je peux lui dire de ne pas faire les erreurs que j’ai pu commettre, nous confiait récemment Matteo Tramoni. A un moment donné, quand j’ai commencé à jouer, je me suis dit que ça y était, que c’était fait, je me suis reposé sur mes lauriers et je n’avais peut-être pas le bon comportement à l’entraînement, ça s’est moins bien passé un moment. Donc j’ai dû me reprendre et ça va beaucoup mieux." Un exemple à suivre pour Lisandru Tramoni, au sein de cette fratrie qui n’a sans doute pas fini de faire parler d’elle.