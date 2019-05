Troyes: Nivet arrêtera sa carrière en fin de saison

"Après plus de 20 ans de carrière, je savais que ce moment allait arriver. J’ai décidé d’arrêter ma carrière à la fin de cette saison", a déclaré le Troyen, dans une vidéo publié sur le réseau social.

Nivet, âgé de 42 ans désormais, aura donc connu, depuis 1993 et ses débuts dans le football professionnel, 4 clubs dans sa carrière (Auxerre, Châteauroux, Caen et Troyes). Le numéro 10 troyen, qui dispute actuellement sa 13e saison avec le club de l'Aube, aura remporté une Coupe Intertoto avec l'AJA (1997) et aura été 2 fois champion de France de Ligue 2 avec Malherbe et l'Estac.