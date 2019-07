Troyes-Batlles: "Je me souviendrai de mon 1er match"

C'est une première réussie ! Pour ses débuts en tant qu'entraîneur principal, Laurent Batlles, nommé à la tête de Troyes en juin dernier, a passé son premier test avec succès en voyant son équipe s'imposer face à Niort (0-2), ce vendredi, pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2. Une victoire dont s'est réjoui le principal intéressé.

"Nous avons été conquérants. On va essayer de mettre ça en oeuvre tout au long de l'année. Si nous continuons à mettre autant d'intensité dans ce que l'on veut mettre en place, cela peut être intéressant [...] C'était important pour moi de gagner en tant qu'entraîneur numéro 1. Je me souviendrai de mon premier match en tant que joueur mais je me souviendrai également de mon premier match en tant qu'entraîneur", a déclaré Batlles au micro de beIN SPORTS.

Maintenant, place à la confirmation pour les Troyens, qui recevront Clermont le 2 août.