Sochaux, l’AC Ajaccio et Rodez ne pourront toujours pas agir librement sur le marché des transferts, et ce jusqu’à nouvel ordre. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a décidé d’encadrer la masse salariale et les transferts opérés par les trois clubs de Ligue 2, à la suite du réexamen de leur situation.