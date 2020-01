Révélé en Ligue 2, ce titi du PSG plaît à MU

"Le PSG me fait confiance"



Info Mercato



Nouvelle recrue pour le HAC : Eric Junior Dina Ebimbe, en provenance du @PSG_inside, s’engage au HAC pour un prêt de 2 ans.

#TeamHAC #MercatoHAC #Recrue pic.twitter.com/QcRucFTdeF

— HAC Football ️ (@HAC_Foot) July 5, 2019

Au Havre, il n’y a pas que Tino Kadewere qui a attiré l’œil des recruteurs lors de cette première partie de saison. Alors que l’attaquant zimbabwéen, auteur de 18 buts en 20 matchs, est sur le point de s’engager avec l’Olympique Lyonnais moyennant 14 millions d’euros, un montant record pour un joueur de Ligue 2, l’un de ses coéquipiers est lui suivi de très près en Premier League.D’après RMC, Manchester United aurait même déjà entamé les discussions pour recruter Éric-Junior Dina Ebimbe. Comme Kadewere, que l’OL doit prêter au HAC après l’officialisation de son transfert, le milieu de terrain de 19 ans va finir la saison en Ligue 2, où le club normand, qui joue la montée, est aux portes du Top 5. Car les Red Devils souhaiteraient le faire venir lors du prochain mercato. A la fin de son prêt. Mais si les hommes de Paul Le Guen valident leur ticket pour l’élite, le joueur qui appartient au PSG verra son prêt prolongé d’une année supplémentaire.Lié au club parisien jusqu’en 2023, ce titi s’est imposé au sein de l’entrejeu havrais pour ses débuts avec les professionnels, disputant 18 rencontres de championnat, pour autant de titularisations, et signant 2 buts et une passe décisive. Reste désormais à savoir quelle sera la position du PSG sur ce dossier. Le natif de Stains est lui ravi d’avoir opté à l’intersaison pour "le meilleur projet". "Le Havre m'offre du temps de jeu et va me faire gagner en maturité, expliquait-il dans un entretien à topmercato.com. Je préfère disputer 20-30 matches au HAC que 4-5 au PSG."Confiant en ses capacités, Dina Ebimbe reste attaché à son club formateur, qui "compte sur lui. Mais il faut être réaliste. Je ne peux pas débarquer de la réserve et m'imposer tout de suite en Ligue 1, confiait-il encore. Le PSG me fait confiance. Je vais essayer de donner une bonne image du club. Le plus important, c'est de bien travailler au Havre. Je sais ce que je vaux. Si je ne joue pas au PSG, ce sera ailleurs. Je ne veux pas me prendre la tête." Ce qui lui a plutôt bien réussi depuis…