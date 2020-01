Nathaël Julan (Guingamp) décède dans un accident de la route

L’En Avant Guingamp frappé par le deuil. Le club breton a annoncé vendredi la mort de Nathaël Julan. L’attaquant de 23 ans a été victime d’un accident de la route, dont Ouest-France révèle les circonstances. Julan a perdu le contrôle de son Audi Q5, dont il était le seul passager, sur une route départementale et a percuté un arbre, avant que son véhicule ne se retrouve sur le toit. Si le natif de Montivilliers était toujours en vie à l’arrivée des secours, il a succombé à ses blessures par la suite. Arrivé à Guingamp en janvier en 2018 en provenance du Havre, son club formateur, Julan avait aussi passé six mois en prêt à Valenciennes pour finir la saison dernière. Il n’avait fait que deux apparitions toutes compétitions confondues avec l’EAG cette saison, l’ultime en Coupe de la Ligue à Orléans le 13 août dernier (4-1). Il aura marqué 9 buts en 53 matchs de L2 et aucun en 10 rencontres de L1. Guingamp avait déjà été touché par le décès d’Océane Rogon, défenseure de l’équipe féminine, qui avait succombé à une longue maladie.