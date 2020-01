Momo Sissoko arrête sa carrière de joueur

On ne reverra plus Mohamed Sissoko sur les terrains du football. A 34 ans, et au bout d’un long et brillant parcours, ainsi qu'environ 500 matchs disputés en pro, le milieu de terrain malien a choisi de raccrocher les crampons. C’est ce qu’il a annoncé lundi soir lors de l’émission Footissime sur RMC Sport. « C'est dur, mais c’est la fin pour moi au niveau du football, je mets un terme à ma carrière », a-t-il confié avec beaucoup d’émotion. Pour rappel, le joueur était sans club depuis la fin de sa courte pige au FC Sochaux.

Sissoko marqué par son passage à la Juventus

Durant sa carrière, le natif de Mont-Saint-Aignan a évolué dans une dizaine de pays différents. Il est passé par quatre grands championnats européens, mais aussi par des endroits exotiques comme l’Inde, l’Indonésie, le Hong-Kong et le Mexique. Il a connu ses plus belles heures à la fin des années 2000 quand il est passé successivement par Liverpool, par la Juventus et aussi par le PSG. A la question, quel est le plus grand club dans lequel il a évolué, le Malien a d’ailleurs choisi la Vieille Dame. À noter que Sissoko a aussi défendu à 33 reprises le maillot de son pays (2 buts marqués). Il a participé notamment à quatre éditions de la CAN.