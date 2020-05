Mercato : Paul-Georges Ntep rebondit à Guingamp

Sans club depuis février dernier et la fin de son temps avec Wolfsbourg, Paul-Georges Ntep avait connu une carrière en Allemagne, Turquie et France, et ce mercredi, comme prévu, il a trouvé le défi qu'il cherchait. Ce sera en Ligue 2, du côté de l'En Avant Guingamp.

Ntep estime être sur le bon chemin

Par le biais d'un message posté sur Twitter, Paul-Georges Ntep a officialisé son arrivée à l'EAG avec la phrase suivante : « Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Merci Guingamp pour la confiance. »