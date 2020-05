Ligue 2 : Trois maires demandent à la FFF d’organiser des barrages

Après avoir acté l’arrêt définitif des saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 pour cause de pandémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a décidé que Lorient et Lens, les deux premiers de Ligue 2, croiseraient Amiens et Toulouse, les deux derniers de Ligue 1, dans l’ascenseur vers l’élite.

Mais les clubs classés de la troisième à la cinquième place de Ligue 2 s’estiment lésés, car ils auraient souhaité que des barrages soient organisés pour éventuellement monter en Ligue 1, comme cela aurait été le cas si la saison avait pu se terminer normalement. C’est pourquoi les maires de Troyes (François Baroin), Ajaccio (Laurent Marcangeli) et Clermont-Ferrand (Olivier Binachi) ont adressé un courrier à la Fédération française de football pour demander l’organisation de barrages cet été.

Les trois matchs de barrages dans un même stade ?

« Nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision, en accord avec la LFP, de jouer les play-offs de Ligue 2 et le barrage L1-L2 (contre Nîmes, 18eme de Ligue 1, ndlr », écrivent-ils, dans la lettre que s’est procuré l’AFP. Le président de la FFF espérant toujours que les finales de Coupe de la Ligue (PSG – Lyon) et Coupe de France (PSG – St-Etienne) puissent se dérouler cet été, les maires estiment que les trois matchs de barrages (le 4eme contre le 5eme de Ligue 2, dont le vainqueur affronterait le 3eme de Ligue 2, dont le vainqueur affronterait le 18eme de Ligue 1) « pourraient se faire sur les mêmes bases que les deux finales, dans un seul stade et dans des conditions de protection sanitaire élevées. » On attend désormais la réponse de Noël Le Graët.