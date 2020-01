Les supporters de Lorient qui ont quitté le Moustoir avant le coup de sifflet final ce vendredi soir risquent de nourrir quelques regrets. Mis sur de bons rails par Sylvain Marveaux (30eme), les Merlus ont vu Nancy recoller grâce à une belle inspiration d'Hervé Lybohy (74eme). Un partage des points semblait se profiler, mais Umut Bozok (92eme) a surgi à point nommé pour offrir la victoire aux Morbihannais (2-1), assurés d'être toujours en tête du classement à l'issue du week-end. L'AC Ajaccio a également ménagé le suspense jusqu'au bout, sur le terrain d'une équipe caennaise réduite à dix suite à l'expulsion de Benjamin Jeannot (35eme). Les Corses ont raflé la mise dans le temps additionnel (0-1) par l'intermédiaire de Mohamed Youssouf, dont la superbe frappe a fait mouche (93eme). Provisoirement troisième en attendant le match de Troyes au Havre lundi (20h45), l'ACA compte six longueurs d'avance sur Valenciennes (5eme), qui a tiré profit de son succès sur Le Mans pour s'incruster dans le Top 5.

L'USO revient dans la course

En chute libre depuis mi-novembre, Sochaux n'a pas trouvé les ingrédients nécessaires pour relever la tête à Auxerre (2-1). Les confrontations directes du bas de classement n'ont pas eu de grosses conséquences, puisque le Paris FC a été accroché par Rodez (0-0) et que Châteauroux et Niort se sont quittés dos à dos (1-1). La bonne opération est à mettre au crédit d'Orléans (20eme), qui a dominé Guingamp (2-0) et revient à deux longueurs des Chamois, barragistes. Enfin, aucun but n'a été inscrit entre Grenoble et Chambly (0-0).