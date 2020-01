Un grand ménage au Paris FC pour débuter l’année 2020. Après avoir démis Mecha Bazdarevic de ses fonctions d’entraîneur fin décembre, le club de la Capitale a choisi son remplaçant : René Girard, qui n’a plus exercé depuis plus d’un an et un court passage par le Wydad Casablanca. Son fils Nicolas et Gérard Bernardet seront ses adjoints. Girard entrera en fonction lundi prochain, après le 32eme de finale de Coupe de France de son nouveau club sur la pelouse de Fabrègues. Champion de France avec Montpellier en 2012, l’ancien sélectionneur des Espoirs reste sur des échecs en France, à Lille et surtout à Nantes en 2016.

Au-delà du cas du coach, le Paris FC se sépare de Pierre Dréossi, qui était le manager général depuis quatre ans. Il est remplacé par Frédéric Hébert, ancien de la maison comme joueur, entraîneur chez les jeunes ou responsable de l'école de foot puis de la préformation. Il travaillait au PSG depuis 2018, comme recruteur pour les catégories U17 jusque chez les pros, en mettant en place un réseau sur la France, la Suisse et la Belgique. Après son début de saison catastrophique (19eme de L2), le Paris FC a choisi de tourner une page. Avec l'espoir que ce soit le début d’une opération maintien menée à bien.