Ligue 2 : Le Havre, meilleur club tremplin de France

Dans la dernière lettre du CIES, Le Havre a réussi à se montrer. Le club normand a été sacré meilleur club tremplin de France et figure à une bonne position dans la hiérarchie mondiale. En ayant permis à huit joueurs de rejoindre un des cinq grands championnats européens, le pensionnaire de Ligue 2 fait aussi bien que Boca Juniors, River Plate ou l'Olympiacos. La formation dirigée par Paul Le Guen se classe au 16eme rang d'un classement communiqué ce lundi par l'Observatoire du football. Une belle performance.

Mais comment ce classement a été réalisé ? Tout simplement en analysant le dernier club des joueurs qui évoluent cette saison en Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A ou Ligue 1. Le HAC est donc le meilleur club français dans ce domaine mais reste loin de l'Ajax Amsterdam qui domine cette compétition avec 22 joueurs. Benfica et le Red Bell Salzbourg complètent le podium avec respectivement 21 et 20 éléments qui ont franchi un cap durant leur passage au Portugal et en Autriche.

Last team before the big-5? @AFCAjax at the top ahead of @SLBenfica & @RedBullSalzburg 👏 Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/LzIzA6iWV3 pic.twitter.com/CSgtKZ2rKK