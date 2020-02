Ligue 2 : Corentin Jean, la bonne pioche de Lens ?

Jean n’a pas de temps à perdre

🏅 Joueur du mois de janvier by @rpb_france

— Racing club de Lens (@RCLens) February 14, 2020

Et si 2020 marquait le retour au premier plan de Lens et de Corentin Jean ? Alors que les Sang et Or végètent en Ligue 2 depuis quelques saisons maintenant, l’attaquant pourrait permettre au club d’enfin retrouver la Ligue 1 l’an prochain. Prêté cet hiver par Toulouse, le natif de Blois aura à cœur d’aider la formation nordiste a assumé ses ambitions, lui qui tente de relancer sa carrière après une rupture des ligaments croisés du genou droit.En effet, après presque un an sans jouer, Jean ne demande qu’à rebondir. « Je savais qu’à Toulouse, ça allait être compliqué, surtout que le club est dans une situation d’urgence. (…) C’est pour cela que j’ai accepté tout de suite le projet lensois. Je me projette, car il y a cet objectif de monter en Ligue 1. J’ai une option d’achat, donc on verra ce qu’il se passera en juin. Mais c’est sûr que j’aimerais bien monter avec Lens et y rester », reconnaissait dernièrement l’intéressé dans les colonnes de l’Est Eclair.Si Jean avait retrouvé les terrains avec le TFC début décembre lors de la 16eme journée du championnat de France contre Monaco (1-2), il a donc décidé de passer par la seconde division pour se relancer. Après six minutes en Ligue 1 en 2019, l’ancien de Monaco reprend petit à petit avec Lens. Arrivé durant le mercato d’hiver, il compte déjà cinq rencontres à son actif et a même marqué deux buts importants contre des concurrents directs.Contre Clermont, l’attaquant a permis à sa nouvelle équipe d’égaliser (1-1) et a ensuite donné la victoire à Lens contre Troyes (1-0), son club formateur. Des débuts donc très encourageants pour lui, alors que les Sang et Or tournent au ralenti depuis 2020. Ce lundi (20h45) à Châteauroux (16eme), Corentin Jean et ses coéquipiers tenteront de l’emporter à l’extérieur et d’en profiter pour prendre leurs distances sur l’AC Ajaccio, actuellement 3eme.