Ligue 2, au bal des prétendants

1 - Chambly est devenu hier soir la 1ère équipe promue à ne pas encaisser de but lors des 4 premiers matches d’une saison de Ligue 2 depuis l’instauration de la poule unique en 1993/94. Muraille. @FCCOISE

— OptaJean (@OptaJean) August 17, 2019

Lorient et Lens, premier et deuxième avec 36 et 34 points (virtuellement promus)

« Entre Le Havre et Nancy, le cinquième et le dixième, il y a cinq points d’écart. Ça se comble avant la trêve. Ce championnat est tellement bizarre et ouvert. Tout peut arriver. On tient peut-être les quatre premiers, mais Le Havre revient très fort et ça reste aussi extrêmement ouvert pour le top 5… Sochaux était quasiment troisième, désormais c’est Ajaccio, Troyes est également dans la course. Je pourrais presque dire ça pour chaque équipe, d’autres comme Chambly sont accrochées alors qu’elles étaient solides au départ… Ils avaient enchaîné quasiment sept matchs sans prendre de but, puis se sont écroulés. Ça va très vite en Ligue 2. Si on n’est pas régulier, on fait les montagnes russes. »

« Je mets les deux leaders dans le même panier, ils tiennent leur rang de favoris. Tous leurs postes sont quasiment doublés, on peut changer à n’importe quel moment et ça répond présent. Ils se renforceront peut-être avec leurs moyens financiers, notamment Lorient sur son poste maudit de latéral droit. Ce serait dur d’échouer à nouveau pour Lens. Au vu des joueurs, on ne pardonnerait pas beaucoup. Ils ont été sortis en Coupe, ça leur permettra peut-être aussi de se concentrer sur le championnat. »

Ajaccio, troisième avec 33 points (virtuellement barragiste)

« C’est plutôt la belle surprise. Ça a failli très mal finir pendant l’intersaison, avec cette rétrogradation par la DNCG et finalement ils ont réussi à se maintenir. Leur effectif est réduit par rapport aux autres, Olivier Pantaloni fait du très bon travail."

Troyes, quatrième avec 32 points (virtuellement barragiste)

« Laurent Battles est tranquillement en train de monter en puissance. Ils sont un peu moins réguliers, ils sont là mais doivent régler leurs problèmes à domicile, quelques petits trous d’air leur ont coûté des points. Sans ça, ils seraient encore plus proches de la tête. »

Le Havre, cinquième avec 28 points (virtuellement barragiste)

« Comme chaque saison, ils avaient super bien débuté. On s’est dit que c’était bon, avec leurs deux feux follets Jamal Thiaré et Tino Kadewere. Et puis ils ont manqué de réussite sur six ou sept matchs, c’était un peu moins abouti. Mais ils reviennent. Il faudra compter avec eux, mais il leur faudra être très réguliers. »

Sochaux, sixième avec 26 points

« Même si c’est un monument de notre football, c’est aussi une belle surprise. Omar Daf fait un travail énorme depuis quasiment deux saisons. Le club était très mal et a failli disparaître. La vente d’Agoumé à l’Inter a permis de se remobiliser. Ils doivent régler leurs problèmes extra-sportifs, à savoir qui est le vrai propriétaire, afin de pérenniser le club et de poursuivre la marche en avant. »

Clermont, septième avec 26 points

« C’est la petite déception, mais ils sont quand même dans le top 10. Ils ont perdu des joueurs importants comme Florian Ayé et Franck Honorat, mais ils sont toujours là, ils continuent à jouer au football. Pascal Gastien fait aussi un très gros travail, ils arrivent quand même à garder leur identité de jeu, c’est plaisant. »

Guingamp, huitième avec 24 points

« Ils reviennent petit à petit, après un début de saison très compliqué. Patrice Lair n’a pas disposé de l’effectif comme il le voulait, avec des départs ou des blessures avant la fin du mercato. Certains devaient partir et sont restés… Ce sac de nœuds lui a coûté son poste. Sylvain Didot est dans la continuité. A deux ou trois exceptions près, Lair aurait aligné le même onze. »

Valenciennes, neuvième avec 24 points

« Un peu comme Le Havre, un super début avec une place dans le top 3. Et puis ils ont été un peu en difficulté, ils sont en pleine reconstruction aussi. Le nouveau coach Olivier Guégan, de nouveaux joueurs, il faut de l’adaptation. Ils sont costauds, comme Guégan l’était sur le terrain, solide et dur. Depuis leur victoire contre Lens, ils se sont replacés dans le top 10. Pourquoi pas la cinquième place ? »

Nancy, dixième avec 23 points

« La perte de Vagner pour quatre mois minimum, luxation de la cheville et fracture du péroné, c’est un coup très dur pour Jean-Louis Garcia. J’espère qu’ils pourront se renforcer afin de continuer à avancer. Ils n’ont perdu que deux fois, c’est le record avec Ajaccio, mais pour seulement quatre victoires et onze nuls. Ils perdent trop de points, ça en fait 22, vous imaginez ! Ils seraient en tête. »