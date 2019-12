L'envol de l'ange Nardi

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #CF63FCL

⚽ Lorient s'impose 2-0 à Clermont !

🔥 Portés par un énorme Paul Nardi, les Merlus prennent la tête de la @DominosLigue2 !https://t.co/jDM2LMDeWj

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2019



🐟 @PaulNardi nommé aux #TrophéesUNFP, c'est l'occasion de revoir son TOP 5️⃣ du début de saison.

🗳 Et bien sûr, on n'oublie pas de voter sur https://t.co/V3agwzNA8p https://t.co/KkRl1ZQVdy



— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 12, 2019

Paul Nardi, c'est un peu l'évidence sans cesse retardée. « C'est un gardien qui devrait déjà être en Ligue 1, résume Robert Malm. A Nancy, il y a cinq ans, il était tellement fort que Monaco l'a acheté. » Notre consultant se souvient aussi de son Tournoi de Toulon en 2014. A tout juste 20 ans, « il avait été énorme ». Les Bleus avaient perdu en finale face au Brésil de Marquinhos et Doria, et Nardi avait été élu meilleur gardien de la compétition. Après une nouvelle saison en prêt à Nancy, Nardi n'a pas eu de chance, successivement barré par Subasic à Monaco puis par Costil à Rennes, dans un nouveau prêt. C'est alors qu'il est allé s'aguerrir deux ans et demi au Cercle Bruges, le club satellite des Monégasques, de janvier 2017 à juin 2019, vivant notamment une montée en première division belge.Au mois d'avril, alors qu'il lui restait un an de contrat à l'ASM, ses idées étaient très claires (pour Footmercato.net) : « Ce sera un été charnière pour moi, que ce soit pour rester à Monaco ou partir ailleurs. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose, c'est une certitude. Je me sens prêt. J'ai 25 ans, je pense que c'est le moment. » Monaco ayant fait le choix de Benjamin Lecomte, c'est donc Lorient qui a saisi l'aubaine. Enfin ! « Le challenge est attrayant, c'est un club structuré qui se donne les moyens de réussir et de retrouver l'élite prochainement », affirmait-il au moment de sa signature (sur le site du club). Bingo.« Les deux gardiens, Danijel Petkovic et Ilan Meslier, étaient moyens et ont fait perdre beaucoup de points », rappelle Robert Malm. A l'inverse, tout le monde est absolument unanime pour dire que Nardi en a fait gagner énormément aux Merlus, leaders de plus en plus costauds, depuis le début de la saison. Le dernier rempart des Bretons a même été nommé parmi les trois candidats au titre de joueur du mois de novembre en L2. « Ça confirme tout le bien que je pensais de l'homme et du gardien, reprend notre expert Ligue 2. Il ne parle peut-être pas beaucoup, mais il est imposant et hyper important dans un groupe. Si tu veux monter, il faut un gardien comme ça. » « Il amène sa qualité, sa sérénité et sa bonne humeur, c'est un top gardien », s'exclamait son coach Christophe Pelissier dès le mois de septembre.« Je suis fier de mon parcours, il m'a forgé », assume encore Nardi (pour Ouest-France), qui n'a pas que des mains bien faites mais aussi la tête. L'entraîneur des gardiens, Olivier Lagarde, résume parfaitement : « Il est très enthousiaste, travailleur, conscient de la chance qu’il a de vivre de sa passion. Il ne se la raconte pas, car il sait que son évolution n’a pas été aussi rapide que ce qu’on lui promettait en début de carrière. » Robert Malm va plus loin : « Si tout se passe bien, il ira en équipe de France. Si Anthony Lopes venait à partir, il aurait tout à fait le profil pour l'OL... Sa trajectoire et sa marge de progression me font un peu penser à Hugo Lloris. » Un seul petit regret, peut-être, même si Nardi assure n'en avoir aucun ? Il n'a pas pu profiter de Mickaël Landreau, l'entraîneur lorientais de 2017 à 2019.