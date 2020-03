Lens : Un changement d’entraîneur qui fait parler

Première réussie pour Haise

L’histoire se répète pour Franck Haise. Comme fin 2016, où il était alors l’entraîneur de la réserve de Lorient et avait assuré la succession de Sylvain Ripoll, l’ancien milieu de terrain est une nouvelle fois appelé en renfort avec l’équipe première. En effet, en charge de l’équipe B de Lens, le Normand va cette fois finir la saison avec les professionnels, ainsi que, à la suite du licenciement surprise de Philippe Montanier, le 25 février dernier. « Il y avait un certain nombre de problèmes identifiés., elle avait volé en éclats. (…) L’énergie semblait avoir disparu », expliquait alors en conférence de presse Arnaud Pouille, le directeur général, pour justifier ce changement.



Une aubaine pour Haise, qui « n’a pas hésité une seule seconde à partir du moment où il a senti la confiance et le soutien de tout le club derrière lui. » Forcément, ses débuts ont été observés de près et le nouvel entraîneur de Lens s’en est bien tiré. Grâce à un doublé de Florian Sotoca, les Sang et Or l’ont en effet emporté contre le Paris FC (0-2), lundi dernier. Un succès à l’extérieur qui a permis à l’équipe de renouer avec la victoire en championnat, après un mois de février bien délicat. Au classement, les coéquipiers de Jean-Louis Leca restent pour le moment le dauphin de Lorient, mais ont notamment vu Troyes, Ajaccio et Clermont revenir très fort.

A Lens, l’incompréhension demeure

Ancien joueur du club et adjoint d’Eric Sikora à Lens, Daniel Moreira a récemment fait part de son incompréhension face à cette situation que peu de monde avait vu venir. «. J’en ai discuté avec beaucoup de monde ici qui m’ont dit ne pas comprendre. Lens est complètement en course pour la montée. (…) Il y avait peut-être des embrouilles dans le vestiaire ou entre lui et les dirigeants, ça on n’est pas au courant », expliquait notamment l’ancien attaquant à Foot Mercato. Une chose est sûre, désormais, à 11 matchs du terme de la saison, Haise va devoir avoir les nerfs solides.