Lens : Leca déçu par Aulas

La récente sortie médiatique a beaucoup fait réagir au sein du petit monde de la Ligue 1. Mais elle n'a pas non plus laissé indifférent à l'échelon inférieur. Jean-Louis Leca, par exemple, n'a pas mâché ses mots à l'encontre du dirigeant des Gones. « Penser à son propre intérêt dans une situation comme ça, comment dire... a soufflé le portier de Lens dans les colonnes de L'Equipe. Je pensais que c'était un grand président, mais l'estime que j'avais pour lui a beaucoup baissé. » Actuellement deuxièmes de Ligue 2, les Sang et Or pâtiraient d'une annulation de cette saison, comme le préconise le président de l'OL. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus l'ancien gardien de Bastia. « Moi, en ce moment, je ne suis pas en train de penser à la montée, a-t-il affirmé. Je suis en train de penser à comment cette saloperie va sortir du pays. C'est avec ce genre de déclaration que le foot business prend tout son sens. Pour son propre intérêt, on est prêt à c***r sur les autres, on ne pense qu'à sa petite gueule. C'est le retour au Moyen Âge. »