Lens: Duverne sèche l'entraînement et va au bras de fer

Jean-Kevin Duverne ne souhaite plus s'entraîner avec le RC Lens. Le jeune défenseur central ne s'est pas présenté au centre d'entraînement depuis lundi, jour de reprise pour l'effectif sang et or.

Après une deuxième partie de saison convaincante, le joueur souhaite voir ailleurs et compte bien forcer son club à le vendre. L'entraîneur Philippe Montanier lui a répondu sèchement. "Il n'était pas autorisé à être absent. Il l'a décidé lui-même. Ces histoires de début de saison comme ça, on en connaît beaucoup. Il n'a pas fait le bon choix. Il faudra qu'il assume. Mais encore une fois, s'il veut rester dix mois sans jouer, ce sera plus handicapant pour lui que pour nous", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le RCL est vendeur, à condition de recevoir une offre à hauteur de 3 millions d'euros.