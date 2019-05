Le PFC et Lens condamnent Lorient !

Après le sacre de Metz il y a deux semaines, ainsi que la montée de Brest et la 3e place assurée par Troyes le week-end dernier, le Paris FC et le RC Lens, respectivement 4e et 5e, ont obtenu leur place pour les playoffs, vendredi, lors de la dernière journée de Ligue 2. La formation de Mécha Bazdarevic, qui a trouvé la faille grâce à Silas Wamangituka (29e) du côté de Charléty, a tenu bon contre le 18e, le Gazélec (1-0), pour finir sur le podium.

Du côté de Bollaert, les Lensois, sous pression car a égalité de points avec le FC Lorient, n’ont pas tremblé. Yannick Gomis (19e) et Jean-Ricner Bellegarde (27e) ont mis les Sang et Or sur la bonne voie. Et si Amine Talal a refroidi l’ambiance dans la foulée (37e), Gomis a finalement inscrit deux autres buts (45e+2 sur penalty, 52e), alors que Bellegarde s’est offert, lui, un doublé (57e). Les Merlus de Mickaël Landreau, malgré une victoire arrachée au Havre (2-3), se contentent donc d'une 6e place inutile...

Les playoffs vont débuter dès mardi prochain, avec le déplacement de Lens dans le 13e arrondissement de Paris. Le vainqueur enchaînera avec un match face à Troyes, dimanche au Stade de l’Aube, et l’on connaîtra (enfin !) l’adversaire du 18e de Ligue 1 pour un barrage aller-retour (30 mai et 2 juin). Il y a donc un club de Ligue 2 qui a encore deux semaines de compétition devant lui...