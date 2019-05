Le Havre: Le Guen discute

Le Havre n'a pas réussi à se mêler à la course à la montée cette saison, et Oswald Tanchot devrait en payer le prix dans les jours à venir. L'entraîneur du doyen des clubs français, s'il est toujours en poste, semble plus que jamais menacé puisque, d'après les informations de L'Equipe, des discussions ont été entamées entre la direction normande et les représentants de Paul Le Guen.

Le technicien de 55 ans, sans emploi depuis une expérience en Turquie, à Bursaspor, pourrait donc retrouver un club français dix ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. L'ancien international tricolore est également passé par les bancs de touche du Stade Rennais, de l'Olympique Lyonnais, des Glasgow Rangers, et des sélections du Cameroun et d'Oman.