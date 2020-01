Le Havre et Lens dos à dos, match fou à Niort / Ligue 2 (J22)

Cette 22eme journée de Ligue 2 mettait en scène deux poids lourds candidats à la montée : Le Havre et Lens. Un choc qui fleurait bon la Ligue 1, mais qui s'est finalement soldé sur un score nul et vierge. Intense, ce rapport de force a été indécis jusqu'au bout. Il permet à Lens, deuxième, de maintenir ses distances avec son hôte du soir. Dans une autre affiche entre places fortes du foot français, Guingamp s'est imposé sur la plus petite des marges contre Auxerre (1-0) - l'AJA concédant son premier revers en 2020.

Niort-Paris FC, match de ce début d'année en Ligue 2

Dans le haut de tableau, Ajaccio et Troyes ont assurément réalisé les mauvaises opérations du soir. L'ACA s'est pris les pieds dans le tapis en se faisant surprendre dans son antre par Châteauroux (0-1). L'ESTAC, de son côté, n'a pas été plus heureux face à Grenoble (1-2). Une aubaine pour Clermont, qui a disposé d'Orléans (3-1).



Mais le match fou de la soirée a eu lieu à Niort, où les Chamois ont cru avoir le dernier mot dans un match complètement débridé contre le Paris FC, mais le club francilien à trouvé les ressources pour égaliser au bout de la nuit (4-4). Un résultat qui n'arrange finalement personne dans ce duel de la peur. Le Mans, de son côté, a arraché un point contre Nancy (1-1), tandis que Chambly s'est incliné contre Caen (0-1). Enfin, Rodez est parvenu à tenir Valenciennes en échec (1-1).