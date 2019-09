Le Havre chahuté, le derby pour Troyes

Une semaine après un nul concédé à domicile face au Paris FC (0-0), Le Havre de Paul Le Guen a été bousculé sur le terrain d'Orléans, mais arrache un nouveau score de parité (2-2) grâce à l'inévitable Tino Kadewere, auteur de son 10e but sur penalty, et de Jamal Thiare, pour s'emparer de la première place provisoire aux dépens de Lorient, qui accueillera Rodez lundi soir (20h45).

Le podium, où grimpe sur la 3e marche l'équipe en forme, l'Estac, créditée d'une 4e victoire de rang dans un derby brûlant et heurté face à Auxerre à L'Abbé-Deschamps (1-2), où l'AJA a fini à 10 et sans entraîneur sur le banc. Troyes double Valenciennes, tenu en échec sur sa pelouse par Niort (1-1) et mené d'entrée de match jusqu'à l'égalisation de Teddy Chevalier sur une merveille de coup-franc en feuille morte ; les Chamois, valeureux, qui terminent à 9 la fin de match, alors que c'est Olivier Guégan qui a pris le rouge pour VAFC.

Dans les autres résultats du soir, on retiendra la victoire de Clermont au Paris FC (0-2), qui ne confirme pas et se retrouve lanterne rouge, le carton de Nancy aux dépens de Chambly (3-0), le dur apprentissage du Mans qui se poursuit avec le succès d'Ajaccio dans la Sarthe (2-4) grâce notamment à un doublé d'Hugo Cuypers, mais aussi le naufrage de Guingamp à Sochaux (3-1), là aussi sur un nouveau doublé d'Abdoulayé Sané.