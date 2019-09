Le Havre au ralenti

Sevrés de football depuis deux semaines, les amateurs de Ligue 2 attendaient avec impatience le retour du championnat, en ce vendredi 13. Synonyme de bonheur ou de malheur selon les croyances, cette date n’aura pas permis aux buteurs de se mettre en évidence. A commencer par le meilleur d’entre eux en ce début de saison, puisque Tino Kadewere, auteur de 9 buts en 6 matches avec Le Havre, est resté muet lors de cette 7e journée. Son équipe n’a d’ailleurs pas pu trouver la faille et a dû se contenter d’un match nul (0-0) face à la lanterne rouge, un Paris FC pourtant réduit à dix à la 40e minute de jeu.

Pour voir du spectacle, il fallait être supporter auxerrois ou ruthénois. Jean-Marc Furlan est en train de mettre sa patte sur le jeu de l’AJA. Face à Chambly, qui n’avait pas encore encaissé de but cette saison, les Bourguignons en ont collé quatre, tous en seconde période, pour signer une belle victoire sur le terrain du promu (4-1). Même score pour Rodez, qui continue de montrer un très beau football au Stadium de Toulouse. Emmené par Ugo Bonnet, auteur d’un doublé (ses 4e et 5e buts de la saison), les Aveyronnais ont dominé le match de bout en bout face au Mans, qui a toujours autant de difficulté pour se mettre au niveau de la Ligue 2.

"C’est vrai qu’on prend du plaisir, on a mis nos occasions dès les premières minutes et ça nous a fait du bien. Derrière, on a été solides. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer et continuer de bien travailler pour répéter ses performances", a déclaré Ugo Bonnet au micro de beIN SPORTS après la rencontre. Une prestation aboutie, bien loin de celles offertes par Ajaccio et Orléans (0-0), Sochaux et Valenciennes (0-0) ou encore Niort et Grenoble (0-1), dont le seul but sur penalty des Isérois a animé la partie.