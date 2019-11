L2 : Troyes réagit à Sochaux, qui poursuit sa mauvaise série

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #FCSMESTAC

Sochaux muet depuis trois matchs

Troyes n’a pas tendu l’autre joue. Giflé à domicile par Chambly la semaine dernière (0-4), l’ESTAC a immédiatement réagi en s’imposant sur le terrain de Sochaux ce samedi, en clôture de la 16eme journée de L2 (0-1). Chris Bedia a donné la victoire à son équipe en début de deuxième période (51eme).Avec ce succès, Troyes prend ses distances avec son adversaire du jour, qui sort du Top 5 à cause de ce troisième revers de rang toutes compétitions confondues.Les Lionceaux ont vécu un après-midi compliqué dans l’ensemble. Ils ont d’abord perdu deux joueurs sur blessure lors de la première demi-heure, Maxence Lacroix puis Maxence Prévôt. La faute certainement à une pelouse de Bonal en piteux état.Après n’avoir cadré qu’un seul tir, les Sochaliens enchaînent un troisième match sans marquer, suite à l’élimination à Epinal en Coupe de France (2-0) et la claque reçue à Lens samedi dernier (4-0). Il leur faudra vite se relancer pour ne pas décrocher dans la course à la montée. Si possible dès mardi à Châteauroux, quand Troyes accueillera Rodez pour bonifier sa victoire en Franche-Comté.Lorient double Lens, battu à Valenciennes dans le derby / L2 (J16)