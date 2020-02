L2 : L'AC Ajaccio et Troyes brillent

Match fou à Valenciennes, Ménez encore buteur pour le Paris FC



— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2020

Cette 25eme journée de Ligue 2 ne sera certainement pas la plus prolifique de la saison, mais elle a livré son lot d'enseignements.. La formation corse a été la plus séduisante avec une prestation aboutie, marquée notamment par un doublé de Gaëtan Courtet. Plus laborieux, le club aubois a dû patienter jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire et un but de Pintor pour venir à bout des hommes de Pascal Dupraz.Mais c'est à Valenciennes que le match le plus spectaculaire a eu lieu. Opposé à Sochaux, VA a eu le dernier mot dans un match très débridé où les Lionceaux croyaient avoir fait le break dès les premières minutes.Le succès de Grenoble contre Niort (3-1) est également à noter. Tout comme la défaite du Havre sur la pelouse du Paris FC, où Jérémy Ménez, décidément en grande forme en ce début d'année, a délivré le club francilien en début de match (1-0). Enfin, l'AJA de Jean-Marc Furlan a été tenue en échec par Chambly (0-0). Score identique pour Rodez, accroché par Le Mans (0-0).Au classement, Ajaccio reste sur le podium de ce championnat de Ligue 2, devant Troyes. Le Havre et Valenciennes, à égalité de points, sont respectivement 6eme et 7eme.