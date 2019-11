L2 (J16) : Lorient prend la tête devant Lens, défait dans le derby à Valenciennes

Lorient fait le boulot

Nancy gagne mais perd Vagner



⚡️ Valenciennes s'offre Lens dans le derby du Nord

📈 Lorient prend la tête du classement

💥 Tino Kadewere encore buteur avec Le Havre

Soirée très particulière à Valenciennes ce vendredi soir. Il s’agissait, déjà, d’un derby contre Lens. Il y a eu aussi un hommage en l’honneur de Daniel Leclercq, ancien entraîneur et joueur des deux formations décédé il y a une semaine. Avant le coup d’envoi, la minute de silence dédiée à la mémoire du « Druide » a été ternie par des cris de supporters. Mais il a été honoré par le Stade du Hainaut qui a vu tous ses joueurs locaux évoluer avec un maillot floqué au nom du regretté disparu. Les choses ont ensuite pris une autre tournure. Engagé comme toujours dans un derby, le match a connu plusieurs faits marquants.. Quinze minutes plus tard, les Artésiens étaient réduits à neuf éléments suite au deuxième jaune synonyme d’expulsion pour Cahuzac après un épisode très tendu entre les deux formations. Lens n’allait jamais revenir, d’autant que Chevalier enfonçait les Sang et Or (73eme).Lens tombé dans le derby, Lorient pouvait en profiter pour prendre la tête avec deux points d’avance. Et, les Merlus l’ont fait.Dès la 3eme minute, Laporte a mis les siens sur les bons rails au terme d’une action étrange, puis Wissa a signé son 11eme but de la saison (24eme). Elogo a entretenu l'espoir pour les Isérois (68eme), finalement en vain. Derrière, l’AC Ajaccio a conforté sa troisième place devant Troyes et Sochaux qui s’affrontent samedi lors de l’ultime match de cette 16eme journée. Kalulu (9eme) et El Idrissy (83eme) ont validé le succès corse devant Chambly (2-0) à Beauvais.Le Havre reste également en embuscade à cinq longueurs de l’ACA. Mal en point à Rodez suite au but précoce d’Ouafsa (4eme), le club normand a été sauvé par le meilleur artificier du Championnat. Kadewere y est allé de son doublé (46eme, 55eme sur penalty).Nancy a renoué avec la victoire face au Paris FC (2-0,) qui restait sur trois matchs sans revers, mais a perdu Vagner, sorti sur civière après une blessure sérieuse à la jambe gauche. Châteauroux a renversé Le Mans en seconde période (2-1), alors qu’Auxerre doit une fière chandelle à Le Bihan, auteur de l’égalisation à la 88eme contre Orléans (2-2), lanterne rouge.