L2 (J15) : Lorient renverse Châteauroux, Chambly écrase Troyes

L'AC Ajaccio cale, Troyes écrabouillé

Le Paris FC sort de la zone rouge



La trêve internationale n’a pas ralenti Lorient. Les Merlus semblaient pourtant bien mal partis à Châteauroux quand Grange a débloqué les débats d’une belle frappe du pied droit des 20 mètres (39eme). Mais les hommes de Christophe Pelissier ont prouvé qu’ils avaient de la ressource en renversant la vapeur. En 5 minutes chrono.Avant Lens-Sochaux (samedi à 15h00), Lorient en profite pour prendre la tête avec deux points d’avance sur les Artésiens qui ont pleuré la disparition de Daniel Leclercq, vendredi.De son côté, l’AC Ajaccio a raté le coche à domicile. Déjà accroché à Guingamp (1-1) lors de la dernière journée avant d’être sorti par Saint-Flour en Coupe de France (1-3), les Corses se sont emparés durant quelques minutes de la tête du classement avant de déchanter. Grbic (53eme) a répondu à Choplin (32eme) pour Clermont (1-1). Un score nul dont n’a pas profité Troyes.Les joueurs de l’Aube sont tombés devant Chambly (0-4) qui n’avait plus gagné depuis le 2 septembre. David, Eickmayer, Hriti et un coup franc de Soubervie ont fait chavirer les supporters du promu qui ont vu Marvin Martin évoluer quelques minutes. Chambly se retrouve 16eme.Quant au Paris FC, l’embellie se confirme. Vainqueur à Orléans (1-0) à il y a deux semaines puis tombeur d’Amnéville en Coupe (2-0), le club parisien a pris la mesure d’Auxerre (2-0).Classé 17eme, le PFC sort de la zone rouge pour la première fois de l’exercice 2019-20. Enfin, si Valenciennes (1-0 à Orléans) et Niort (2-1 contre Rodez) l’ont emporté, Caen aurait dû faire de même.