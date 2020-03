Inzaghi (Benevento), Bielsa (Leeds)… Qui serait promu en Europe ?

Inzaghi et Benevento marchent sur l'eau

Bielsa, enfin la bonne avec Leeds ?

Lorient, Lens et les autres

Du jamais-vu. Après 28 journées, Benevento trône en tête de la Serie B avec 20 points d’avance sur son dauphin, Crotone, et un bilan incroyable : 21 victoires, 6 nuls et une seule défaite, et +69 de différence de buts. Une performance qu’aucune équipe n’avait jamadis réussi à accomplir dans l’histoire de la Serie B (à 20 clubs), et qui doit beaucoup à celui qui a repris en mains l’été dernier la formation de Campanie, dont la seule saison dans l’élite italienne (2017-2018) avait rapidement tourné au cauchemar. Filippo Inzaghi, dont le frère fait aussi des merveilles avec la Lazio, s’est relancé sur le banc de Benevento, après des débuts d’entraîneur mitigés en Serie A, que ce soit au Milan ou à Bologne, dont il a été renvoyé l’an dernier. "Superpippo" espère maintenant pouvoir valider cette promotion qui lui tend les bras. Même s’il est surtout préoccupé actuellement, comme la majeure partie de la population italienne, par l’épidémie de coronavirus. Il a d’ailleurs fait, comme ses dirigeants ainsi que ses joueurs, un don à l’hôpital de Benevento.Leeds, qui a quitté la Premier League en 2004, a bien cru la retrouver l’été dernier. Mais pour sa première saison anglaise, Marcelo Bielsa n’a pu faire mieux qu’une demi-finale des barrages du Championship, perdue face au Derby County de Frank Lampard. Après 37 journées (sur 46), son club occupe la première place du deuxième échelon, avec seulement un point d’avance sur West Bromwich Albion, qui joue la montée pour la deuxième année consécutive après huit saisons de rang parmi l’élite, mais sept sur le troisième, Fulham, et premier des quatre virtuels barragistes (avec Brentford, Nottingham Forest et Preston North End). "De notre point de vue, il est vital que l’on termine le championnat. Et je pense que la famille du football partage de plus en plus ce sentiment. C’est la meilleure chose à faire", avoue à Sky Sports Angus Kinnear, le directeur sportif du LUFC, qui demande "de la patience et du sang-froid" dans cette période difficile.En France, Lorient et Lens, en Ligue 2 depuis trois et cinq ans, occupent les deux premières places à dix journées de la fin, au sein d’un quintet de tête particulièrement dense. Le dernier des trois barragistes virtuels (Clermont, devancé par Ajaccio et Troyes) ne compte ainsi que quatre points de retard sur le leader breton. Du côté de l’Espagne, c’est Cadiz, absent de la Liga depuis 2006, qui mène la danse devant Saragosse, dans sa septième saison d’affilée en Segunda Division. A noter que Mirandes, demi- finaliste surprise de la Coupe du Roi, n’est qu’à quatre points du dernier barragiste (Elche). Enfin, en Allemagne, l’Arminia Bielefeld, qui rêve de retrouver une Bundesliga abandonnée en 2009, possède six longueurs d’avance, à neuf journées de la fin, sur Stuttgart, en route pour une remontée immédiate mais talonné par Hambourg.