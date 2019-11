Inébranlable, Lens prend les devants

L'affiche de ce samedi, comptant pour la 13e levée de Ligue 2, opposait Lens et Lorient à Bollaert. L'équation était simple, le vainqueur s'emparait du fauteuil de leader. Cet enjeu a semble-t-il pris l'ascendant à plusieurs reprises car il y a eu beaucoup d'engagement tout au long de la rencontre. De la tension également. Quatre avertissements ont été distribués côté artésien et trois chez les Bretons. Et l'entraîneur lensois, Philippe Montanier, a même été expulsé (51e).

Cependant, lorsque les acteurs ont voulu jouer, ils ont produit un beau spectacle. Le gardien de but Nardi, impérial en première période devant Mauricio (5e) et Robail par deux fois (24e, 25e), n'a en revanche rien pu faire sur le penalty transformé par Mauricio (82e). L'autre portier, Leca, a lui aussi montré l'étendue de son talent peu de temps après face à Wissa (87e), préservant l'avance du Racing. Ce 8e match sans défaite propulse les Sang et Or en tête du championnat grâce à une meilleure différence de buts et une meilleure attaque qu'Ajaccio et Troyes.

Les Merlus ont manqué l'opportunité de prendre seuls les commandes du championnat, ils figurent en 4e position, un point derrière le trio de tête. Dans le même temps ce samedi, aucune équipe à domicile n'a réussi à s'imposer. Sochaux a dominé Niort (0-2) et se replace à la 5e place. Dans le bas du tableau, Le Mans (17e) s'est extirpé de la zone rouge au bénéfice de sa victoire à Clermont. Enfin, la lanterne rouge, le Paris FC, a ramené le point du match nul de Grenoble (0-0).