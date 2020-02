📊 En entrant en jeu à la place du buteur Jamal Thiaré, blessé, le milieu du @HAC_Foot Alexandre Bonnet atteint une sacrée marque puisqu'il fête son 400e match en @DominosLigue2 ! pic.twitter.com/ervNynXtvT

Grenoble, invaincu depuis 10 rencontres à domicile, toutes compétitions confondues au coup de sifflet initial, a failli s'incliner face au Havre ce lundi pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Les coéquipiers de Jamal Thiaré, premier buteur du match, ont cru l'emporter jusqu'au bout. Au repos, aucune des deux formations n'était parvenue à trouver le fond des filets adverses. Le HAC avait bien entamé la rencontre,Il a fallu attendre la 53e minute pour voir un but dans cette rencontre et il était l’œuvre de Jamal Thiaré. Tout partait d'un coup franc des visiteurs mal dégagé par la défense de Grenoble. Bese tentait sa chance et le cuir était dévié avant d'arriver à Thiaré, dont la reprise du droit faisait voler en éclat le cadenas local. À quatre minutes du terme,1-1, le score final dans cette partie.