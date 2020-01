Après la trêve hivernale, la Ligue 2 faisait son retour avec quelques chocs et une grande première, celle de René Girard à la tête du Paris FC face à des Sochaliens décevants en fin d'année dernière. Au quart d'heure de jeu, Mohammed Rabiu reprenait victorieusement de la tête le corner frappé par Florian Martin. Mais Sochaux a égalisé en fin de rencontre par Lasne (85e). À noter que Demarconnay a stoppé un penalty signé Sané à la 54e minute.





Un choc avait également lieu ce vendredi soir et il opposait Clermont à Troyes. Une équipe qui vise le Top 5 et l'actuel 3e, qui n'a pas le droit à l'erreur avec le rythme imprimé par Lorient et Lens devant lui. Mais les Troyens ont chuté à Gabriel-Montpied face au triplé de Grbic au terme d'une partie riche en buts (3-2).



Un autre match prometteur sur le papier opposait Nancy à Valenciennes. Deux équipes à trois points d'écart au classement. Le but de Gueye a suffi au bonheur de Nancy (1-0). Dans une belle affiche dans la lutte pour le maintien, Rodez (12e) recevait Châteauroux (17e) avec trois points d'écart au coup de sifflet initial. Et c'est l'équipe visiteuse qui a fait la bonne opération (1-2). Auxerre l'emporte au Mans grâce à l'unique but de Sorgic en première période (0-1). Le Havre s'impose à Niort grâce à la réalisation de Kadewere au quart d'heure de jeu (0-1). Grenoble a chuté à Ajaccio (3-1).