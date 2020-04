FC Barcelone : Le transfert de Lenglet va bien rapporter de l'argent à Nancy

Par une sentence du TAS, l’#ASNL a obtenu la confirmation de la décision rendue par la FIFA qui avait condamné le FC Séville à lui payer une somme de 3.708.000 € outre intérêts et frais de procédure dans le cadre du litige suite au transfert de @clement_lenglet au FC Barcelone. pic.twitter.com/tNQUXlBonw

— AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 15, 2020

L'AS Nancy-Lorraine a obtenu gain de cause. Ce mercredi, le club lorrain a annoncé, via son compte Twitter, la décision favorable rendue par le TAS, en sa faveur. En effet, le pensionnaire de Ligue 2 va récupérer la coquette somme de 3,7 millions d'euros du transfert de Clément Lenglet. Ce dernier, qui évolue au FC Barcelone, jouait auparavant au FC Séville. Le club espagnol et la formation française étaient, depuis, en litige. En septembre 2019, l'ASNL avait déjà obtenu gain de cause, auprès de la FIFA. L'instance avait ainsi ordonné aux Sévillans de régler cette fameuse somme de 3,7 millions d'euros. En janvier 2017, le joueur, devenu depuis international français, avait ainsi été cédé au FC Séville, contre la somme de 5 millions d'euros.A ce moment-là, un pourcentage sur une plus-value possible à hauteur de 12% avait également été négocié. A l'été 2018, le FC Barcelone avait ensuite payé la clause libératoire du défenseur central, qui s'élevait, semble-t-il, à 36 millions d'euros. Toutefois, ensuite, le FC Séville avait refusé de s'acquitter de cette fameuse somme, arguant le fait que c'était Clément Lenglet lui-même qui avait réglé la somme de sa clause libératoire, et qu'il n'y avait donc pas eu de transfert classique entre les deux clubs. Finalement, la FIFA puis donc le TAS en ont décidé autrement. En cette période d'incertitudes, sur le plan sportif et économique, en raison de la pandémie de coronavirus, cette décision devrait faire beaucoup de bien aux Nancéiens.