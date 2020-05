Domino's Ligue 2 : Vers un refus du passage à 22 clubs

Mauvaise nouvelle pour Le Mans et Orléans ! Selon L'Equipe, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) aurait décidé ce mercredi matin de voter contre le passage à 22 clubs la saison prochaine en L2. Une décision qui avait été prise il y a une semaine par l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP). Selon le quotidien français, Le Mans et Orléans, condamnés à descendre en National, pourraient se tourner vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour tenter d'inverser cette décision.