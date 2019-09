En parvenant à l'emporter à Chambly (0-1) vendredi soir, lors de la 9e journée de Ligue 2, le FC Lorient a réussi une excellente opération comptable au détriment de Camblysiens qui, malgré les débuts de Marvin Martin sous ses nouvelles couleurs, enregistrent un troisième revers de rang. Car si les Merlus empochent les trois points, derrière, ça a coincé parmi les poursuivants. Le Havre de Paul Le Guen a mordu la poussière pour la première fois de la saison, face à Châteauroux (0-1), et Troyes a subi un sort similaire à domicile, contre Orléans (1-2), auréolé de sa première victoire de l'exercice en cours dans l'Aube.

De son côté, Clermont a été muselé par Nancy (2-2), alors que Valenciennes a cédé sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0), et les Corses se propulsent provisoirement à la deuxième place du classement, avec cinq points de retard sur les Morbihanais. En queue de peloton, Niort et Auxerre n'ont pas réussi à se départager (2-2), et le Stade Malherbe Caen ne répond plus, battu à Grenoble (1-0). Enfin, le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé à Rodez (0-2).