DNCG : Nancy et Sochaux relégués en National 1 !

Le FC Sochaux appréhendait la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), la sentence a été confirmée ce mercredi soir via un communiqué,. Déjà rétrogradés administrativement à titre conservatoire l'hiver dernier pour des raisons budgétaires, les Lionceaux se retrouvent officiellement relégués en National 1.

L'AS Nancy Lorraine subit le même sort et jouera la saison prochaine dans la division inférieure. Les Sochaliens, qui se sont maintenus sportivement en Ligue 2, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel: "Le FCSM va faire appel de cette décision et se montre optimiste quant à sa capacité à présenter devant la commission d'appel de la DNCG les documents nécessaires pour évoluer en Domino’s Ligue 2 en 2019/2020", indique le club franc-comtois.

La DNCG a également livré ses conclusions pour Troyes et Guingamp, qui passent avec succès cette étape. Aucune mesure n'a été prise par ailleurs à l’égard de Chambly, fraîchement promu en Ligue 2, "sous réserve de confirmation de l’octroi du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration de la LFP", note la police financière du football français. Du côté de la Ligue 1, Lyon, Metz et Bordeaux voient leurs comptes validés.